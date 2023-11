Armato sotto casa della ex. Non poteva avvicinarsi. Arrestato un uomo di 65 anni

Non poteva avvicinarsi alla casa dell’ex moglie, dopo una serie di atti persecutori, ma è stato trovato chiuso in macchina con un coltello proprio sotto l’abitazione della donna.

E’ successo nella notte di martedì 7 novembre. Grazie all’intervento e all’intuito della polizia, si è riuscita a risolvere una situazione che poteva diventare particolarmente pericolosa.

Intorno alle 2 di notte gli agenti, durante un controllo notturno del territorio, hanno notato una macchina ferma in strada, proprio a pochi metri dall’abitazione della donna, sottoposta a più assidua vigilanza proprio perchè in precedenza vittima di violenza e atti persecutori. Già in passato, infatti, aveva denunciato la situazione dell’ex marito, con l’autorità giudiziaria che aveva provveduto all’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento entro i 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima, oltre che il divieto di comunicare con la stessa.

Proprio per questo, gli agenti si sono fermati a controllare l’auto ferma in una zona sospetta, visto che dall’esterno mostrava segni di presenza all’interno, dato che i vetri erano appannati.

Dentro l’auto c’era l’uomo, un 65 enne straniero, come anche la moglie, e la polizia ha provveduto all’arresto per violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie.

La cosa più inquietante, e potenzialmente pericolosa, però, è che da un più accurato controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un taglierino del quale non ha saputo giustificare la presenza in auto. Gli agenti hanno pertanto proceduto all’arresto mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Iacopo Nathan