Aree di spettacolo Le chiusure previste

Le chiusure dell’area di spettacolo e zone limitrofe riguarderanno anche il baluardo Santa Maria da giovedì 20 fino a lunedì 24 luglio. Nelle stesse date anche il parcheggio Carducci sarà riservato ad uso esclusivo per l’organizzazione dello spettacolo. Dalle ore 7 di venerdì 21 fino alle 7 di domenica 23 luglio divieto di sosta con rimozione e divieto di transito veicolare e pedonale nel triangolo di via Carrara (intorno all’ex tribunale) e in via della Mano fino all’incrocio con via della Polveriera; nelle stesse date e orari saranno chiusi al transito e alla sosta con rimozione viale Carducci (dalla rotatoria di viale Europa verso est), viale della Repubblica, viale Cavour; divieto di sosta con rimozione in piazzale Risorgimento che verrà temporaneamente riaperto al traffico nei lati ovest ed est.

Sempre dalle ore 7 di venerdì 21 fino alle 7 di domenica 23 luglio chiusura della sortita del baluardo San Paolino e nel sottopasso ciclopedonale di viale San Concordio (con esclusione dei portatori di handicap che potranno transitare in direzione Stazione fino alle 20.30 del giorno dello spettacolo). Dalle ore 7 di sabato 22 luglio fino alle 7 di domenica 23 luglio sarà chiusa al transito pedonale la passeggiata della cortina delle Mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria. Dalle ore 8 di sabato 22 fino a fine concerto 100 dei 161 stalli a pagamento del parcheggio in struttura Cittadella saranno riservati all’organizzazione.

Infine, chiusura dell’area di prefiltraggio est e Porta San Pietro – dalle ore 8 di sabato 22 luglio fino al completamento delle operazioni di pulizia (non oltre le ore 7 di domenica 23) divieto di sosta con rimozione e transito in viale Cavour (tra piazzale Risorgimento e via Montanara), viale Regina Margherita (fra via della Repubblica e via Montanara), piazzale Umberto I, piazzale Risorgimento. Nelle stesse date e orari divieto di transito veicolare da Porta San Pietro e in piazzale Umberto I.

F.V.