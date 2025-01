Aree boscate. Osservazioni entro 60 giorni

C’è tempo fino al 7 marzo per contribuire alla nascita del Catasto delle aree boscate. All’albo pretorio on line sul sito web del Comune di Capannori e all’ufficio Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Ambientali, sono disponibili per la consultazione le cartografie delle aree boscate percorse da incendi nell’anno 2024. Tutti gli interessati possono esprimere eventuali osservazioni relativamente alla perimetrazione di tali aree, entro le ore 13 del 7 marzo 2025, a mezzo PEC all’indirizzo [email protected]. o consegnandole direttamente al protocollo generale dell’ente con apposita comunicazione scritta. Le osservazioni saranno valutate nell’arco dei successivi 60 giorni per poter poi dar seguito all’approvazione definitiva del catasto delle aree boscate percorse da incendi nell’anno 2024.

Nei boschi percorsi da incendi, secondo la normativa, è vietato per dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo e per 5 anni l’esercizio dell’attività venatoria qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della relativa tabellazione. Inoltre nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli percorsi dal fuoco situati nella fascia entro 50 metri, dai boschi percorsi dal fuoco sono vietati per un periodo di quindici anni ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura e per un periodo di venti anni la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Per informazioni: Ufficio ‘Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Ambientali’, email [email protected]. Ma.Ste.