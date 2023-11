Area performance solidale. Al Grand Hotel Guinigi

LUCCA

Dopo l’“art party”, organizzato questa estate per celebrare i 25 anni dell’Area Performance di Lucca Comics & Games nella straordinaria location del Grand Hotel Guinigi, che nel 2023 celebra i suoi 30 anni di attività, le opere realizzate in quell’occasione sono tornate nella storica struttura ricettiva di via Romana per essere ammirate e acquistate da coloro che desidereranno partecipare alla tradizionale asta di beneficenza.

Non soltanto una mostra dei tanti autori nazionali e internazionali che erano stati invitati all’evento, ma soprattutto un’occasione per provare ad aggiudicarsi l’opera preferita durante l’asta di beneficenza che, da ormai 15 anni, viene organizzata dall’Associazione Area Performance per finanziare progetti di solidarietà (di importanti associazioni quali Dynamo Camp, Emergency, Reparto Pediatrico Ospedale di Lucca, Pulmino della Pace, borse di studio per la The Sign Academy oltra ai contributi per le emergenze Covid). Un’iniziativa che il Grand Hotel Guinigi ha da subito deciso di accogliere, inserendo all’interno del programma di eventi stilato nell’ambito dei suoi trent’anni di attività, la due giorni di pittura dal vivo durante la quale le opere sono state realizzate e poi donate dagli artisti. In quell’occasione, a ispirare, accompagnare e offrire agli artisti un ambiente disteso ed elegante in cui concentrarsi e lavorare, erano state proprio le stanze curate del Grand Hotel Guinigi messe a disposizione degli artisti e del pubblico presente alla performance.

Un evento particolarmente riuscito che ha posto le basi per la seconda parte del progetto, quello dell’asta di beneficenza che si svolgerà domenica 5 novembre alle 15.30 all’area Performance. Il Grand Hotel Guinigi ha esposto le tele nella propria hall unendo la bellezza della creatività a quella dell’accoglienza che contraddistingue la storica struttura. Grazie a questa esposizione, chiunque potrà visionare le opere e decidere di partecipare all’asta, aggiudicandosi un pezzo unico sia in termini di esclusività e pregio sia per il valore sociale che rivestirà quell’acquisto.