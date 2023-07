Area performance, il 25esimo anniversario Due giorni di incontri con gli artisti

Le celebrazioni per il XXV anniversario di Area Performance e i trent’anni del Grand Hotel Guinigi si avvicinano. Domani e domenica si apre un vero e proprio “weekend art party”. Un’occasione straordinaria per conoscere e vedere all’opera gli artisti che hanno fatto la storia di Area Performance e per ritrovarsi in un ambiente confortevole, diverso dal consueto, ma con la stessa magia che caratterizza quella che Karl Kopinski definisce l’Artist Playground di Lucca Comics & Games, il “parco giochi degli artisti” abitualmente allestito dentro al padiglione Carducci. Grazie alle Art Board (ispirate agli inconfondibili fogli quadrettati dove disegnano i grandi artisti) realizzate appositamente per questo venticinquesimo anniversario sarà possibile accaparrarsi gli sketch inediti degli autori, anzi, collezionarne il più possibile; l’ambiente conviviale sarà il set perfetto per farsi immortalare insieme ai propri beniamini davanti al photobooth professionale allestito per l’occasione. Infine, dato che alcuni artisti porteranno le proprie stampe e volumi, vi sarà anche la possibilità di acquistare memorabilia e artwork. Il weekend art party è aperto a tutti, dalle 15 di domani fino alle 13 di domenica