Area fitness e parco giochi. Rinascono gli spazi verdi

Rinascono le aree verdi nel territorio, andando a diventare dei punti di riferimento per i cittadini. Nuovi servizi per intercettare le esigenze dei residenti, dallo sport agli spazi dedicati ai più piccoli. L’amministrazione comunale di Montecarlo ha voluto promuovere la socializzazione, il benessere e l’attività sportiva attraverso la realizzazione di 2 aree fitness, una al parco pubblico “Armando de Dominicis” nella località San Salvatore e l’altra presso l’area verde del parcheggio in piazza “Francesca Morvillo”. Ogni area è composta da vari strumenti come l’ellittica,la panca per addominali,la sbarra per le trazioni a 2 altezze e il thai chi spinners. Sarà possibile scaricare la app web, come riportato dal pannello informativo, con l’opportunità di avere allenamenti personalizzati e video tutorial per il corretto utilizzo degli attrezzi. Sono state realizzate quindi due palestre a cielo aperto offrendo così la possibilità di fare attività fisica nel verde, per rigenerazione del corpo e della mente.

Grazie ad un cofinanziamento della Regione Toscana, è stato possibile realizzare anche una nuova area gioco inclusiva presso il parco pubblico “Armando de Dominicis”.

Il nuovo parco giochi è completamente accessibile perché privo di barriere architettoniche e inclusivo perché stimola e facilita le attività in comune di tutti i bambini.

La nuova area gioco, con superficie di circa 70 metri quadrati ha pavimentazione in materiale antitrauma ed è composta da un’altalena doppia, una panchina a forma di tartaruga, un gioco modulare con torre e scivolo, un gioco a molla.