Archivio fotografico Lunedì la riapertura Si torna a valorizzare il patrimonio storico

Lunedì prossimo riaprirà l’Archivio fotografico lucchese “Arnaldo Fazzi” la cui sede è attualmente a Villa Bottini. La gestione, fanno sapere dall’amministrazione comunale, è stata affidata per due anni, a seguito di indagine di mercato, alla cooperativa “La Luce”. Si tratta di un primo passo dopo che l’immenso archivio è rimasto chiuso da alcuni mesi, per arrivare a gestire l’immenso e prezioso patrimonio fotografico, uno dei più corposi e interessanti dell’intero Paese.

"L’Archivio fotografico costituisce un importante presidio culturale del territorio – afferma l’assessore alla cultura Mia Pisano – e garantisce la conservazione di materiali fotografici che segnano momenti significativi della storia della nostra città dall’inizio del Novecento ad oggi. La nuova gestione, che avrà una durata di due anni, consentirà di proseguire in quella fondamentale opera di valorizzazione,di catalogazione e ordinamento informatico dei materiali conservati, in modo da favorirne la consultazione e l’utilizzo da parte di tutte le persone interessate".

Oggi l’archivio racchiude in sé un capitale iconografico raro; oltre a esservi confluiti 20 fondi, porta con sé l’archivio degli studi Cortopassi e Ghilardi. Il primo conserva immagini che vanno dalla Prima Guerra Mondiale all’epoca fascista, con il secondo che arricchisce la mole di immagini provenienti dalla vita religiosa lucchese.

Importante anche le immagini che arrivano dai servizi di Foto Alcide e che riguardano la vita politica della città attraverso proprio l’amministrazione comunale. Frutto di una catalogazione minuziosa e precisa grazie a un lavoro meritorio effettuato con perizia da Arnaldo Fazzi, l’Archivio ha visto l’impegno costante dell’associazione “Amici dell’archivio fotografico lucchese”.

La realtà documentaria strutturata e censita in 20 fondi, alla quale si è aggiunta, grazie alla donazione del fotografo Raffaello Ferrari, una collezione di fotografie che hanno come tema principale le Mura di Lucca. Si compone, attualmente, di oltre 972.000 icone che tracciano, attraverso scatti di fotografi amatoriali e professionisti, la storia dell’immagine dal 1855 fino all’avvento del digitale. Oltre 150 anni di storia che costituiscono indubbiamente uno spaccato importante della comunità lucchese, nel segno della memoria e con l’obiettivo di non disperderla.

La riapertura dell’Archivio, dunque, rappresenta un primo passo fondamentale per dare corpo a una struttura con maggiore e diversa visibilità.

Il lavoro di catalogazione avviato da Fazzi, deve adesso vedere una nuova luce sia in termini di spazi che di catalogazione attraverso sistemi tecnologici ancora più moderni. Lucca, insomma, possiede un bene prezioso che, al pari di altri, potrebbe dare vita a un vero e proprio Museo della fotografia, magari all’interno di un percorso cittadino attraverso il quale chiunque possa accedere. I tempi, insomma, sono maturi: non è da escludere, per esempio, che l’Achivio fotografico possa vedere la sua prospettiva attraverso l’istituzione di una Fondazione ad hoc.

Per informazioni è possibile telefonare allo 0583-467660.

Maurizio Guccione