"Archivio Fotografico a rischio e dipendenti senza stipendio Ma il sindaco resta in silenzio"

"Con l’Archivio fotografico lucchese chiuso da un mese e le due lavoratrici senza stipendio, il silenzio del sindaco sulla questione, ferisce": lo denuncia il consigliere di opposizione Daniele Bianucci.

A quasi un mese dalla mia interrogazione consiliare – spiega Bianucci – spicca e ferisce il silenzio del sindaco Pardini e della sua giunta: l’Archivio fotografico lucchese è chiuso e quindi non più fruibile dai cittadini dal 10 gennaio, e le due storiche dipendenti (da vent’anni al servizio della comunità) hanno nel frattempo smaltito tutte le ferie e sono oggi a casa disoccupate, senza lavoro, senza stipendio e senza una risposta da parte del Comune. Per questo torniamo a chiedere con forza: cosa sta accadendo a questa importante realtà culturale cittadina? Davvero si vuole buttare via l’esperto apporto tecnico che, da due decenni, queste professioniste assicurano agli utenti?". Bianucci si chiede se l’amministrazione comunale intende intraprendere iniziative per le due lavoratrici che rischiano di rimanere senza lavoro in assenza di ogni clausola di salvaguardia contenuta nel nuovo bando e sottolinea che l’Archivio risulta chiuso in attesa della conclusione dell’iter amministrativo del nuovo bando per la gestione, con grave nocumento per i cittadini lucchesi e per tutti gli utenti.

"Perché – aggiunge – non è stata adottata invece la via della proroga temporanea dell’attività della cooperativa uscente, come invece è sempre stato fatto in passato in occasione dei numerosi rinnovi che si sono succeduti negli ultimi decenni? Non nego la mia preoccupazione per la situazione. In ballo non c’è solo la loro condizione e la loro dignità, naturalmente molto importanti, ma anche il rischio che i cittadini e gli utenti siano privati di due professionalità così consolidate".