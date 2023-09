Archetipi, memorie tra cielo e terra Al museo Athena in mostra il futuro

E’ stata inaugurata sabato scorso al Museo Athena la mostra “Archetipi. Memorie del futuro tra cielo e terra” degli artisti Alberto Magnolfi, Andrea Moneta e Luca De Gaetani. Un’esposizione promossa da Anffas Lucca e dal Sistema museale territoriale della Provincia di Lucca, in collaborazione con il Comune di Capannori. Al taglio del nastro, oltre agli autori, era presente l’assessore al turismo Lucia Micheli.

Tema dell’esposizione l’archeologia industriale: esiste un tempo prezioso, opposto al tempo superfluo e virtuale che, troppo spesso, viene sprecato davanti ad uno schermo. I reperti conservati all’interno di un Museo Archeologico testimoniano un tempo concreto, storico, scandito e misurato in modo analogico. Alberto Magnolfi ne rappresenta la continuità attraverso i suoi piccoli robot meccanici, le sue farfalle d’acciaio, i pesci e altri animali costruiti assemblando meccanismi di vecchi orologi, cellulari e apparecchi tecnologici in disuso. Poi c’è un tempo distopico, sospeso tra il fantastico, il probabile e l’assurdo, fossilizzato nelle creature straordinarie, nei reperti futuribili e nella concreta realtà immaginaria del professor Andrea Moneta. Altrettanto preziosi sono i momenti necessari per ricrearsi alla scoperta di un tempo SuperFluo, come quello impiegato da Luca De Gaetani per rappresentare animali fantastici, intere galassie luminose, per reinterpretare alcuni capolavori del passato con colori fluorescenti e fosforescenti, caratteristica peculiare delle sue opere.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 16 settembre, nei seguenti orari:martedì e giovedì 9-13, venerdì 13-19, sabato 10-13 e 16-19. Per informazioni tel 0583 428784; [email protected]. Athena è il museo archeologico ed etnografico di Capannori, con sezioni dedicate all’esploratore Carlo Piaggia e alla civiltà contadina. E’ situato all’interno del palazzo storico su tre piani nel centro di Capannori sul tracciato della Via Francigena, ed è anche un punto credenziale per i pellegrini. Accoglie l’edificio ligneo del Frizzone, l’epigrafia latina del Comune di Capannori, attrezzi agricoli di Civiltà Contadina della Piana a cura dell’associazione culturale Ponte, una sezione dedicata al granturco Sessantino e ai fagioli della Lucchesia, il percorso con una ricca collezione di antichi strumenti per la misura a volume degli “aridi”, le terre dell’Auser e Carlo Piaggia.