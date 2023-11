Archeosofica svela i tarocchi tra storia, simboli e divinazione

Archeosofica Lucca invita per sabato 25 alle ore 17.30 a Palazzo Pfanner al secondo appuntamento del ciclo di conferenze ad ingresso libero: “La Via dei Tarocchi”. I Tarocchi hanno una misteriosa origine: alcuni dicono siano nati in Spagna, altri in Francia, altri ancora li attribuiscono alla grande Tradizione Egizia.

“Affronteremo la storia di questi Arcani attraverso tempi, luoghi e culture diverse - fanno sapere gli organizzatori dell’inedito incontro – , alla ricerca del “fil rouge” che le accomuna: una conoscenza trasmessa attraverso simboli e colori che, come i miti, necessitano di chiavi interpretative per decifrarli. Seguendo questo sapere tradizionale, cercheremo di capire da chi venivano utilizzati, in quale contesto e con che scopo. Quindi un altro appuntamento che apre la porta al mistero, ma anche alla storia e alle utili spiegazioni di questo particolare fenomeno. Tutte le Conferenze di Archeosofica si tengono a Palazzo Pfanner, Via degli Asili. Info Fabio 328 8375214, [email protected].