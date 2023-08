Arca di Noè Continua la festa

Dopo il grande successo riscosso, torna anche stasera la Festa dell’Arca di Noè. L’evento sta accompagnando tutti i fine settimana di agosto, presso gli ambienti della sagra di Segromigno in Monte, in via delle Salvette. La festa, organizzata dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo in Camigliano, è arrivata alla quarta edizione. Specialità di questa estate lo stinco al barolo. Tutte le sere orchestra, musica e balli