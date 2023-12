“Apuane libere“, il primo passo: "Condizione ecologica pericolosa"

Primo e importante approccio per una delegazione dell’Associazione ambientalista "Apuane Libere" con il neo presidente del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane Andrea Tagliasacchi. Martedì scorso, infatti, il gruppo è stato ricevuto dal Presidente per un incontro informativo che si è tenuto alla presenza del direttore del Parco, Antonio Barteletti. "Durante il colloquio di quasi due ore – fanno sapere dall’Associazione sintetizzando i temi affrontati –, abbiamo voluto portare all’attenzione dei funzionari e dei politici presenti, la comatosa condizione ecologica in cui versa la catena montuosa delle Alpi Apuane, i militanti intervenuti hanno proposto al neo presidente, in maniera molto civile e amichevole, alcuni obiettivi minimi da mettere in pratica durante il difficile mandato che lo aspetta. Nello specifico, è stato chiesto il rispetto assoluto e senza deroghe di tutte le leggi sovraordinate, una modifica del Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino del Parco, con l’introduzione dello strumento del Daspo".

"Ovviamente non siamo andati - spiega il presidente di "Apuane Libere", Gianluca Briccolani– a chiedere a Tagliasacchi la progressiva chiusura delle cave interne al Parco ricomprese nelle Aree Contigue di Cava, perché sappiamo benissimo che non ci potrà accontentare anche nel caso avesse la volontà di farlo, tuttavia l’abbiamo messo in guardia sulla sorta di "Far West" che regna sovrano in questo che da molti è considerato e denominato il Parco delle Cave e non della flora, della fauna e delle caratterizzanti componenti ambientali. Poi, grazie al lavoro di monitoraggio ambientale che la nostra organizzazione svolge giornalmente e sempre gratuitamente sul territorio, abbiamo evidenziato alcuni reati gravi perpetrati in locoi".

"Prima di accomiatarci – conclude Gianluca Briccolani – abbiamo voluto invitare il presidente Tagliasacchi, quando i suoi numerosi impegni istituzionali, ricordando come sia responsabile del Parco Regionale delle Alpi Apuane, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana e presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, a una facile passeggiata, con i circa 150 soci e socie della nostra organizzazione. Un modo per poter osservare sul posto come non sia sbagliata la brutta nomea che i suoi predecessori hanno di fatto regalato all’Ente che è stato chiamato a rappresentare".

Fio. Co.