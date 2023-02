Apuane libere "contro i compromessi"

Dopo la diffida inviata agli uffici regionali preposti al controllo delle attività estrattive e al presidente Eugenio Giani, l’organizzazione di volontariato "Apuane Libere" è pronta ora a opporsi al ventilato accordo tra comune di Vagli Sotto, Regione Toscana e ASBUC locale. Un impegno che, comunicano dai vertici dell’organizzazione, potrebbe arrivare addirittura sul tavolo del procuratore capo Domenico Manzione, al quale si appellano direttamente affinché, non solo funga da garante nella immediata sospensione di questo inaccettabile compromesso, ma continui a vigilare sui presunti intrecci tentacolari denunciati da tempo nel territorio comunale di Vagli Sotto.

Sotto la lente di Apuane Libere si trova la delibera del 31 gennaio scorso approvata dalla giunta comunale con la quale è stato approvato uno schema relativo a un atto di conciliazione tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lodovici e la nuova Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, volto alla chiusura del contenzioso in essere con la Regione Toscana in merito ai territori a esclusivo uso civico. "Da amanti delle Alpi Apuane – spiegano gli ambientalisti – ci teniamo a far sapere alla popolazione della Garfagnana quello che i vari enti territorialmente competenti in materia stanno architettando alle loro spalle; ossia un vigliacco compromesso per scippare quei mappali di montagna dove è vietata ogni forma di escavazione e sfruttamento commerciale. Nel 2019 il il dottor Perinelli, commissario degli Usi Civici per la Toscana, l’Umbria e il Lazio, pronunciava la sentenza che sostanzialmente riassegnava i mappali comunali all’Asbuc obbligando di fatto la Regione al reintegro degli stessi territori in beni ad uso civico. Nel 2021 l’amministrazione comunale di Vagli ricorre in appello, uscendone sconfitto. Tutto questo, mentre i funzionari della Regione hanno permesso che alcuni siti estrattivi dentro e fuori il Geoparco Unesco delle Alpi Apuane, non solo riaprissero dopo oltre quarant’anni di inattività, ma che venissero addirittura dati in concessione a nuove ditte arrivate da fuori provincia".

"Oggi - continuano - contemporaneamente al ricorso in Cassazione del Comune di Vagli impugnante la sentenza di secondo grado, si è deciso per l’incarico a un perito demaniale che dovrebbe "esplorare" la fattibilità di una conciliazione al fine di chiudere il contenzioso in essere sugli usi civici. Tale conciliazione prevederà il passaggio dei bacini marmiferi da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile del Comune, in pratica sottomettendoli alla direttiva Bolkestein per cui le concessioni verranno assoggettate a gare di appalto al migliore offerente, tra l’altro con buona pace dei lavoratori delle cave che si sono fatti scippare dei loro diritti naturali".

Fiorella Corti