“Apuane in festa“, grande successo Due giorni da tutto esaurito "Un’edizione davvero speciale"

Fine settima da record a Careggine dove il ritorno in forma innovativa, anche se sulle solide basi della tradizione più identitaria, della manifestazione "Apuane in Festa" ha fatto registrare il tutto esaurito, compreso le strade del borgo letteralmente invase dai visitatori. Sarà stata "responsabilità" della indiscutibile bellezza dello scenario naturale dell’altopiano verde circondato dalle cime apuane, o forse del desiderio di immergersi nella straordinarietà ambientale del Parco, o ancora la prospettiva di assistere a uno spettacolo d’altri tempi come la disfida del "Palio dei Tiro della Forma" disputato per la prima volta nella tradizionale festa agostana in abiti medievali. Fatto sta che il grande flusso di persone giunte a Careggine fino dal pomeriggio di sabato scorso, proseguito anche nella giornata di domenica, ha sorpreso in positivo anche gli stessi organizzatori, tra i quali il comune di Careggine, l’Associazione Monte Sembra, l’Unione Comuni Garfagnana e il Parco Regionale delle Alpi Apuane. Applausi anche per il Corteo Storico che, partito dalla Curtis di Bosa, ha attraversato le vie del borgo poco prima della partenza del Palio. Nella gara tra le tre parrocchie locali, con il lancio di una forma di formaggio da 30 kg lungo la via principale, si sono distinti i competitori della Parrocchia di Capricchia, con vesti medievali di colore giallo, che hanno conquistato "il Cencio" tra le grida dei sostenitori, secondi gli azzurri di Careggine e terzi i rossi di Capanne - Isola Santa. "A Cena con gli Steghi nella Careggine del Medioevo", poi, ha divertito e rifocillato gli avventori del sabato sera con golosità e cibi tipici, mentre il pranzo medievale nel centro d’eccellenza del Parco Alpi Apuane, la Geopark Farm di Bosa, ha entusiasmato per l’accuratezza della rievocazione storica, si pagava persino in fiorini coniati per l’occasione. "Che dire? - hanno commentato gli organizzatori a fine manifestazione -. Che siamo felici di essere riusciti a regalare alle centinaia di amici di "Apuane in Festa" un’edizione davvero speciale. Tanti gli eventi di qualità che hanno visto la partecipazione entusiasta di grandi e piccoli. Careggine, cuore pulsante e vivo del Parco delle Alpi Apuane - Unesco Global Geopark, ha indossato gli abiti della tradizione, i più belli, per stupire e fare innamorare".

Fiorella Corti