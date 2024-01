"Apriamo anche qui uno sportello Lav"

Yamila Bertieri, consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano, ha depositato un’interrogazione con oggetto la possibilità di istituire sul territorio uno sportello LAV come sta facendo il comune di Lucca. "Condivido in pieno quanto sta facendo l’amministrazione di Lucca - spiega Bertieri - molto attiva e sensibile a determinate tematiche- e dato che negli ultimi anni, nel nostro territorio, sono aumentate le famiglie e i cittadini che possiedono animali d’affezione, in particolare cani e gatti, sottolineando un crescente attaccamento verso queste creature, sono dell’opinione che esista una maggiore sensibilità nei confronti degli animali, soprattutto di compagnia e quindi la volontà di un maggiore riconoscimento dei loro diritti, oltre ad un riconoscimento alla funzione sociale e persino terapeutica del legame affettivo." Yamila Bertieri, ai sensi delle normative europee, nazionali e regionali, sottolinea che molti comuni si stanno dotando di regolamenti sul benessere loro benessere e stanno quindi istituendo sportelli LAV. Tali sportelli sono contro i maltrattamenti sugli animali e offrono la possibilità di salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e violenze, in collaborazione con le istituzioni preposte.

M.N.