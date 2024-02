Apre una nuova pizzeria. Selezione per il personale

La pizzeria Berberè sta per aprire il suo nuovo locale all’interno della Manifattura Tabacchi a Firenze e, per questo motivo, cerca camerieri e pizzaioli.

Tra i requisiti, domicilio in zona, serietà e passione per il settore della ristorazione, una minima esperienza di lavoro in cucina, la disponibilità a lavorare su turni. Ancora, buona comunicazione ed attitudine al lavoro

in squadra. Per i camerieri, si richiede sempre una minima esperienza nel ruolo ed una buona capacità

di lavorare a contatto col pubblico. Per entrambi i ruoli è previsto per il primo mese un periodo di formazione nelle sedi di Bologna (trasporto spesato). All’inizio,

i lavoratori verranno inquadrati con un contratto a tempo determinato, finalizzato poi al consolidamento in azienda. Nell’annuncio si evidenzia infine

la possibilità di far parte di una realtà strutturata in cui l’80% del restaurant management è frutto

di una crescita interna. Per candidarsi: https://www.berberepizza.it/lavora-con-noi/.