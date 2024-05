Apre l’Expo dei maxi dinosauri. Mostra jurassica

La terra trema, sono arrivati. I giganti della preistoria sono sbarcati a Lucca, nel piazzale Don Baroni. Per la prima volta la nostra città ospita la mostra itinerante dei dinosauri “I giganti della preistoria Dino Expo“, una vera mostra didattica jurassica che sta andando in tour in tutta Italia e che ora ha scelto la nostra città. “Oltre a essere una visita espositiva di riproduzioni con dinosauri a grandezza naturale – spiegano gli organizzatori – , ci saranno zone ricreative archeologiche e zone ludiche oltre ad una area dove si proietteranno documentari dell’era preistorica, un percorso adatto sia ad adulti che bambini. L’amministrazione comunale di Lucca ci ha accolto rendendo possibile tutto questo. La mostra, che a Lucca si terrà all’interno di una tensostruttura indipendente, ha già riscontrato molto interesse di pubblico in varie cittá d’Italia“.

I dinosauri stanno già sbarcando in queste ore in piazzale Don Baroni alle Tagliate. L’avvio ufficiale dell’Expo, che propone anche laboratori per “scoprire“ nella sabbia i resti dei dinosauri, sarà domani con orario continuato dalle 10 alle 20. Invece il giovedì e venerdì l’ingresso sarà dalle 15 alle 20. La mostra che vede protagonista ovviamente anche il grande e temibile tirannosauro proseguirà fino al 2 giugno. Per informazioni il numero da contattare è 388 5670489.