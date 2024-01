Apre l’agenzia Adhr . E cerca subito 40 profili. Candidature aperte

Inaugura domani in viale Luigi Cadorna la nuova filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group, per collegare domanda e offerta in un’area che si estende fino alla Versilia. La neo sede, il cui taglio del nastro sarà alle 12 alla presenza del Presidente del Consiglio comunale e dell’Assessore alle attività produttive, si aggiunge alle altre otto distribuite capillarmente in tutta la Regione e coincide con un’immediata ricerca di 40 profili in produzione, da inserire in aziende del territorio e per le quali è possibile candidarsi da subito. Per info è possibile recarsi in filiale o scrivere a [email protected].