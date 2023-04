Apre la nuova ala archeologica

Sarà dedicata al grande studioso Guglielmo Lera la nuova ala archeologica del Museo della Memoria di Borgo a Mozzano. Un allestimento curato metterà in mostra alcuni preziosi reperti risalenti all’epoca dei gruppi liguri che frequentarono le zone di Borgo a Mozzano e di Pescaglia dal VII al II secolo a.C. greca, celtica e romana. Particolarmente suggestiva è la tomba ligure "a cassetta", ricostruita con le lastre di pietra originali ed il suo corredo funerario, che comprende vasi e cinerari, fibule, armi. Un’anteprima di questo intervento sarà data in occasione della mostra-mercato dell’Azalea, che si terrà sabato 15 e domenica 16. Il Museo della Memoria entra a far parte ufficialmente del Sistema Museale della Provincia di Lucca, la rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo duplice obiettivo raggiunto - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti -. Tutto il territorio borghigiano è storia, è Memoria. Il nostro museo, in particolare, conserva in sé pagine, reperti, momenti fondamentali del nostro recente passato. Un passato che è inciso anche nella roccia che ci circonda, con i bunker e i camminamenti della Linea Gotica ancora ben visibili". "Questa prima apertura - spiega Neva Chiarenza, responsabile della tutela archeologica per la Soprintendenza - è il risultato della collaborazione fra la Soprintendenza e il Comune, con il fondamentale apporto del Comitato per il recupero e la valorizzazione della Linea Gotica, dell’Istituto Storico Lucchese e dell’archeologa professionista Letizia Cavallini.

Marco Nicoli