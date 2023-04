Apre il bando Comune-Geal, rimborsi in bolletta

Tempo di bonus sociale idrico– ovvero di rimborsi della tariffa del servizio idrico integrato – per le famiglie lucchesi che si trovano in situazione di difficoltà economica. Geal ha infatti confermato anche per il 2023 uno stanziamento di 75.060 euro a vantaggio dei nuclei familiari che hanno un reddito Isee non superiore a 17.500 euro e pari o superiore a 9.530 euro (limite sotto il quale si ha diritto al bonus idrico nazionale Arera). I fondi vanno a sostegno dei cittadini residenti nel territorio comunale di Lucca e vengono assegnati tramite un bando gestito congiuntamente dal Comune di Lucca e dalla Geal. Il bando è aperto da ieri.

Per i nuclei familiari fino a due componenti il contributo sull’acqua è di 60 euro, 75 euro per quelli con tre e quattro componenti, 85 per cinque o sei e 90 euro oltre i sei componenti. Per le utenze che possiedono solo il servizio di fognatura e depurazione, il valore del rimborso è 40 euro per due componenti, 50 euro per 3-4, 55 euro per 5-6 e 60 euro oltre i sei. Possono accedere al bonus acqua i residenti con utenze domestiche nell’abitazione di residenza.

“Si tratta di un’opportunità importante a sostegno ai nuclei familiari che hanno difficoltà soprattutto in considerazione dei rincari delle bollette di questi ultimi anni“, sottolinea l’assessore al sociale del Comune di Lucca Giovanni Minniti. Il bando è sul sito www.comune.lucca.it le domande possono essere presentate entro il 9 maggio.