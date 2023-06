Apre i battenti “Cardiolucca“ Tre giornate dedicate al cuore

Al via il 17° meeting nazionale CardioLucca 2023 "Heart Brings Heart", organizzato dal prof. Francesco Bovenzi (nella foto con il sindaco Mari Pardini), Direttore della Cardiologia dell’Ospedale San Luca. Si tratta di uno degli appuntamenti scientifici più importanti dell’anno che si terrà nell’auditorium di San Francesco da oggi a sabato 24 giugno. Il Congresso è aperto a tutte le figure professionali in campo medico che collaborano con la Cardiologia, nonché agli infermieri e ai tecnici di radiologia. La kermesse lucchese cui partecipano autorevoli relatori e centinaia di professionisti si aprirà oggi alle 14 con il saluto delle autorità e con la presentazione dei dati di produttività e di assistenza della Cardiologia di Lucca.

"Un sogno che ho raccontato ogni anno - ricorda Bovenzi - ai cardiologi lucchesi e che finalmente si realizzerà nelle prossime settimane con l’inaugurazione di un secondo angiografo nell’unità operativa complessa di Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale San Luca. Una tecnologia che affiancata all’esistente grazie alla donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sarà capace di potenziare l’assistenza dei cardiopatici in emergenza e in elezione, di accrescere l’attività clinica e di ridurre i costi dell’assistenza aziendale. Ad oggi i dati di attività e di esito premiano il lavoro svolto al San Luca, dove vengono eseguite circa 1500 procedure invasive per anno e di queste circa 200 eseguite nelle primissime ore dall’insorgenza di un infarto. Inoltre, sono oltre 100 le procedure di rivascolarizzazione periferica, 300 gli impianti di complessi apparecchi di stimolazione, defibrillazione e procedure di trattamento delle aritmie, per un totale di oltre 2000 procedure anno in area Emodinamica ed Elettrofisiologia del San Luca".

In Lucchesia le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte, essendo responsabili della gran parte delle morti. Nelle tre giornate del meeting verranno presentate le più moderne conoscenze, tecnologie e innovazioni in ambito cardiovascolare spaziando dalla prevenzione alle sindromi coronariche acute, dalle aritmie allo scompenso cardiaco, dalla cardiologia interventistica coronarica e periferica alla cardiochirurgia. Tra i tanti argomenti attuali trattati quest’anno spicca un intero simposio dedicato all’intelligenza artificiale destinata nei prossimi anni a influenzare il mondo della medicina. "Immaginate un mondo in cui i computer possono vedere, ascoltare e comprendere il linguaggio umano, un campo affascinante che sta rivoluzionando le nostre vite e plasmando il futuro della tecnologia. Insieme esploreremo le potenzialità, le sfide e le implicazioni in medicina dell’intelligenza artificiale", conclude Bovenzi.