“Appunti dal mare“ di Anna Raimondo

Domani dalle 17 fino alle 20, negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, si presenta la mostra “Appunti dal mare“ dell’artista Anna Raimondo, a cura di Angel Moya Garcia, composta da un video e da una installazione sonora in cui la voce diventa cassa di risonanza della problematica migratoria che attanaglia il Mediterraneo. Una denuncia poetica, focalizzata sul ruolo simbolico ed esperienziale del mare nell’immaginario collettivo, che si configura in una serie di appunti sulla necessità di prendere misure di fronte all’evidente fallimento delle narrazioni costruite fino ad ora. Un tentativo di gettare le basi di un nuovo paradigma in cui possano essere accolte anche le voci che finora sono state silenziate, sommerse, inghiottite o ignorate. La mostra si colloca all’interno della programmazione del 2024, incentrata sulla voce nelle varie accezioni e significati del termine, proposta dalla Associazione Culturale Dello Scompiglio negli spazi della omonima Tenuta di Vorno.

La ricerca dell’artista campana esplora l’ascolto come esperienza politica ed estetica, utilizzando il suono come dispositivo per costruire ambienti relazionali in un’ottica transfemminista, suscettibile di aprire nuovi campi di indagine in cui possano convivere transdisciplinarietà e transmedialità. Un’autentica denuncia in poesia.