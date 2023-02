Approvato il protocollo per il raccordo

Il primo step è assolto. Dopo l’approvazione della giunta regionale del Protocollo di intesa per il completamento delle fasi progettuali in merito alla realizzazione del raccordo tra Bientinese e provinciale Romana, in pratica il terzo e ultimo lotto della famosa circonvallazione di Altopascio. Adesso il documento dovrà essere approvato dal Governo del Municipio del Tau e firmato anche dal presidente della Provincia. E’ una ratifica...triangolare, con tutti e tre gli Enti territoriali coinvolti, ma comunque una procedura dovuta e già in parte annunciata. L’input è arrivato dall’assessore regionale alla mobilità e ai trasporti, il lucchese Stefano Baccelli.

Il Protocollo prevede il completamento delle fasi progettuali, per la realizzazione dell’opera, attesa da decenni. "Siamo di fronte - commenta il presidente Giani - ad un’opera che rientra tra i nostri obiettivi prioritari connessi alla predisposizione di una mobilità sempre più fluida e sostenibile. Il raccordo si collegherà ed armonizzerá con la progettazione, in corso da parte di ANAS, del secondo stralcio del sistema tangenziale di Lucca così da creare un sistema viario integrato".

La Regione aveva già erogato 200 mila euro nel 2021, per la progettazione, attualmente in corso a cura della Provincia, per stabilire la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento. "Con l’accordo approvato ci proponiamo, – ha dichiarato Baccelli, - di esplorare tutte le possibili soluzioni ed azioni, in modo sinergico ed efficace, per liberare dal traffico e dai mezzi pesanti non solo il quartiere a nord ma anche il centro di Badia, scelto spesso come percorso alternativo e superare definitivamente l’ostacolo costituito dal passaggio a livello". Una volta stabilita l’entità delle risorse necessarie, sarà verificato il possibile coinvolgimento di soggetti terzi.

Ma.Ste.