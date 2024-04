“Approvateci le osservazioni“. E’ l’appello dei comitati sul nuovo Piano Operativo

"Approvate le Osservazioni e fermate la deriva cementificatoria del Piano Operativo, che prevede la costruzione, nei prossimi anni, di 400 appartamenti e di centinaia di migliaia di mq di negozi e uffici nei quartieri della periferia. Non è vero che non ci sono i tempi, basta volerlo".

E’ questo in sostanza l’appello che rivolgono a tutti i consiglieri comunali il Comitato per S.Concordio, l’Associazione Parco di S.Anna e il Comitato antinquinamento di S.Angelo, Nave e Montuolo. Secondo i comitati, sotto accusa è il Piano Strutturale, concepito durante l’ultimo mandato del sindaco Tambellini, che ha sovrastimato il fabbisogno di nuove abitazioni in una città dove, secondo l’ISTAT, ci sono almeno 8.000 abitazioni vuote e che ha disegnato un perimetro del "territorio urbanizzato", dentro il quale cioè si può costruire, che include tutta la periferia.

Per i Comitati, è negativo anche il giudizio sulle "schede norma", in cui le aree o i servizi che verrebbero ceduti al Comune sembrano il più delle volte degli "spezzatini" a servizio esclusivo dei nuovi interventi edilizi, di cui però le spese di cura e manutenzione saranno a carico del Comune. Giudizio negativo anche sulle "linee guida" date da questa amministrazione agli Uffici per istruire le controdeduzioni alle Osservazioni. "La Commissione Urbanistica – si legge in una nota congiunta dei comitati – che non ha mai incontrato alcun comitato di cittadini, ha però fatto diverse audizioni degli ordini professionali e alcune loro osservazioni sono state accolte “in anteprima“ e trasfuse nelle integrazioni alle istruzioni per le controdeduzioni, scavalcando di fatto il consiglio comunale".

"Non c’è da stupirsi pertanto se la Commissione Urbanistica ha respinto le Osservazioni dei Comitati e ha invece accolto quelle che chiedevano “edifici più alti per fare solai antisismici“, “appartamenti di metratura più piccola“ e “flessibilità nelle destinazioni“. In particolare la Commissione ha ritenuto che l’indicazione, dettata unicamente dai tempi stretti, di “non accogliere le osservazioni che avrebbero richiesto una riadozione, anche parziale, del Piano" significasse respingere tutte le Osservazioni dei Comitati, ma il Consigliere deve sapere che sono possibili altre declinazioni, e non si deve sentire obbligato a votare come vuole la Commissione".

Secondo i Comitati, "le osservazioni presentate dalle associazioni di tutela ambientale e dai cittadini, meno del 5% sul totale (47 su 983), dettate non, come la stragrande maggioranza, dal pur legittimo interesse personale, ma fatte in difesa di interessi pubblici come la conservazione del verde, del patrimonio edilizio storico e la qualità della vita, sarebbero tutte state respinte dalla Commissione Urbanistica".

"Per questo i comitati e i gruppi di cittadini uniti – conclude la nota – chiedono uno scatto d’orgoglio ai consiglieri comunali: la approvazione delle Osservazioni è di loro esclusiva competenza e possono votare liberamente, secondo coscienza. Immaginino come sarebbe la periferia se tutte queste previsioni edificatorie venissero realizzate e a come dovranno viverci i propri figli e nipoti".