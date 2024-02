Approvata la riqualificazione di piazzale Ariosto

Approvato il nuovo progetto esecutivo per il progetto Quartieri Social per la riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale e degli spazi esterni in piazza Ludovico Ariosto a San Vito finanziato dal Governo fra i progetti di riqualificazione urbana per un importo complessivo di 7,5 milioni di euro.

In particolare il progetto prevede il generale miglioramento architettonico – estetico degli appartamenti e delle parti comuni; la riduzione dei consumi energetici mediante il miglioramento delle prestazioni termiche; la soluzione delle varie criticità attuali, il rifacimento della componente impiantistica; la completa riqualificazione delle sistemazioni esterne. Sarà realizzata una nuova distribuzione interna dei locali per una migliore fruibilità complessiva degli appartamenti; saranno rifatte tutte le finiture e riqualificati i servizi.

“Si tratta di uno dei progetti più importanti di riqualificazione urbana che abbiamo la cui esecuzione è stata affidata a Erp Lucca – dice l’assessore Nicola Buchignani – a causa di alcune grosse criticità emerse in fase di redazione del progetto esecutivo Erp è stata costretta alla revoca del contratto con i soggetti che si erano aggiudicati progettazione finale. Per questo il nuovo progetto esecutivo è stato sottoposto nei giorni scorsi alla giunta comunale. Sono stati affidati i lavori di tre lotti che partiranno entro marzo. Ringrazio Erp che assieme agli uffici comunali ha superato brillantemente le difficoltà“.