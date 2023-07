Apprendere anche passeggiando

Si intitola “L’emozione di apprendere” l’incontro pubblico a ingresso libero, che si terrà lunedì prossimo 17 luglio, alle 17 nell’auditorium di San Romano, con la scienziata Daniela Lucangeli. L’Appuntamento, organizzato dalla Conferenza zonale e dal Coordinamento pedagogico della Piana di Lucca, è rivolto in modo particolare a insegnanti e genitori, che seguendo le “riflessioni ad alta voce” della professoressa Lucangeli, potranno compiere un percorso relativo alla scuola e all’insegnare nei tempi contemporanei.

Daniela Lucangeli è infatti docente ordinaria in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Padova, membro dell’Accademia mondiale delle ricerche sulle difficoltà di apprendimento e di comitati scientifici di numerose società di ricerca nazionali e internazionali nell’ambito della salute e dell’educazione. Le sue principali aree di ricerca sperimentale sono i processi maturazionali del neurosviluppo, con particolare attenzione al rapporto tra apprendimento ed emozioni, i trend evolutivi e le difficoltà di apprendimento. Il pomeriggio di riflessione in San Romano sarà preceduto, al mattino, da una passeggiata sopra e nei sotterranei delle Mura, che rientra in “Scienza servizievole in cammino”, progetto partito lo scorso anno lungo la via Francigena (per partecipare basta presentarsi alle 9.30 a Porta Santa Maria).