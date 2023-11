Applausi per il concerto della Filarmonica Puccini nella hall del San Luca

Si è svolto ieri, nella hall dell’ospedale “San Luca”, un apprezzatissimo concerto della Filarmonica Giacomo Puccini di Lucca diretta dal maestro Nicola D’Arrigo, che dal 2018 è la banda ufficiale del Comune di Lucca. Era per questo presente anche il sindaco Mario Pardini, che ha anche partecipato all’esibizione, suonando alla batteria il mitico pezzo dei Queen “The show must go on”. Fanno parte del corpo musicale anche alcuni operatori sanitari, come il cardiologo Andrea Azzarelli, l’infermiera del Pronto soccorso Ilaria Andreauccetti, infermiera del Pronto soccorso, il medico Alfredo Ciardi e l’ex medico del San Luca Mario Battistoni.