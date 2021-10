Sul portale della Regione Toscana, da lunedì scorso 11 ottobre, sono state riaperte le prenotazioni per la somministrazione della terza dose vaccinale in favore del personale sanitario che ha completato il ciclo vaccinale primario da almeno sei mesi.

L’ordine dei medici e odontoiatri di Lucca invita “gli iscritti che ancora non avessero ricevuto la vaccinazione a provvedere quanto prima, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge“. Per prenotare il meccanismo è lo stesso della prima e seconda dose: occorre semplicemente scegliere l’apposita funzione “Terza dose richiamo personale sanitario” sul portale regionale: https:prenotavaccino.sanita.toscana.it.