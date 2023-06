Appello del sindaco "No nuovi invasi"

Il sindaco di Pieve Fosciana Francesco Angelini ha inviato una lettera al presidente della Repubblica e a quelli del Consiglio, Regione e Provincia sul problema della carenza di acqua. "Il Governo- scrive nella lettera il sindaco Angelini- ha istituito una commissione apposita per trovare idonee soluzioni. La prima che è stata palesata, è quella di costruire nuovi invasi per il contenimento e l’accumulo di acqua, per poi rilasciarla nei momenti di necessità. La mia proposta è molto semplice: nella frazione di Pontecosi, nel nostro comune, abbiamo una diga di Enel che forma l’omonimo lago, di una capacità di circa 3 milioni di metri cubi. D’acqua penserete. No. Per la maggior parte è interrato. Questo, oltre a non rispondere alle esigenze di accumulo d’acqua, è diventato pericoloso sotto gli aspetti idro -geologici e sanitari, per i quali da anni chiediamo soluzioni. A giugno Enel inizierà il riposizionamento di una piccola parte del materiale inerte. Per questo ho posto il problema. Invece di scavare un nuovo invaso, chiedo che venga rimosso il materiale del nostro lago. Tra l’altro mi dicono ottimo per vari usi. Verrebbero così centrati più obbiettivi con una sola azione".

Dino Magistrelli