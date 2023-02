Appalti in sanità Un’intesa per rafforzarli

La Regione firmerà con le aziende del servizio sanitario, con Cgil, Cisl e Uil e con Estar un protocollo sulle procedure di affidamento di servizi di appalto.

“L’accordo - spiega l’assessore alla sanità toscana, Simone Bezzini - dà continuità all’intesa già firmata nel 2020 ed intende migliorare procedure e strumenti per la scelta dei migliori istituti contrattuali di tutela sociale: per la stabilità occupazionale del personale impiegato ad esempio, ma anche per la valutazione delle offerte sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo”.

Il protocollo prevede l’istituzione di una cabina di regia regionale - convocata dall’assessore alla sanità e a cui partecipano il direttore di Estar, il direttore dell’assessorato alla sanità, i direttori generali dell’aziende sanitarie e le organizzazioni sindacali - e di un tavolo tecnico integrato, composto di nuovo da rappresentanti di Estar, Regione Toscana, aziende sanitarie e sindacati firmatari dell’intesa.