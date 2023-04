Apertura pasquale dell’esposizione a firma Luciano Pera

Festività pasquali all’insegna dell’arte. L’occasione è ghiotta con la mostra Le voleur de moi-même, che comprende alcune tra le più significative opere pittoriche e scultoree di Luciano Pera, sarà aperta al pubblico il giorno di Pasqua, con orario 15 - 19 ed in via eccezionale, anche lunedì 10 aprile, con il medesimo orario, al Palazzo delle Esposizioni. Poliedrico per eccellenza, Pera (pittore, scultore, grafico, ceramista e gioielliere) è forse, nel campo delle arti figurative, l’unico artista lucchese contemporaneo di spessore internazionale che sia al contempo fortemente radicato nella propria città di origine.

Decine e decine sono state le mostre collettive alle quali ha partecipato, oltre alle numerose personali che ha tenuto in Italia e all’estero. La Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo sono onorate di ospitare, all’interno dei propri spazi espositivi, una selezione di opere che rappresenta, attraverso la notevole varietà, un autentico viaggio nell’anima dell’artista.

Il catalogo della mostra è in vendita presso Palazzo delle Esposizioni. Luciano Pera ha esposto per tutta la vita, nei luoghi più significativi per l’arte, a partire dagli anni cinquanta in poi, in particolare nel Sud della Francia; è un appassionato cercatore, tanto da trovare nelle sue scoperte elementi in continua metamorfosi, per questo dice di ‘citare sé stesso. Di questo artista lucchese di Badia di Cantignano, classe 1925, decine e decine sono state le ‘collettive’ in Italia e all’estero.