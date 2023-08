Apertura con Barbara Casini e Roberto Taufic Il duo stasera sul palco nel segno del Brasile

Stasera alle 21.15 nel Chiostro del Conservatorio S. Elisabetta a Barga (ticket 10 euro) il duo di Barbara Casini e Roberto Taufic nel segno della musica brasiliana. Barbara Casini, cantante, chitarrista e cantautrice, fin da giovanissima si è dedicata allo studio della musica popolare brasiliana. Recentemente ha scritto un libro di conversazioni con i grandi compositori popolari brasiliani (Gilberto Gil, Ivan Lins, Chico Buarque, Edu Lobo e molti altri) Roberto Taufic, nato in Honduras, a cinque anni si trasferisce con la famiglia in Brasile. Chitarrista, arrangiatore, produttore e didatta, vive in Italia dal 1990 e collabora con diversi artisti della scena brasiliana e americana. Il concerto apre le serate del Festival a Barga quest’anno dedicato proprio alla musica brasiliana e a Antônio Carlos Jobim.