Aperto il corso per giovani compositori promosso da “Cluster“ in San Micheletto

Alla presenza del sindaco Mario Pardini si è aperto in San Micheletto il settimo “Puccini International Opera Composition Course“, organizzato dalla associazione lucchese di musica contemporanea Cluster e dal Puccini International Opera Composition Academy con la direzione artistica di Girolamo Deraco. Nutrito il numero dei partecipanti con 4 giovani compositori provenienti dal Messico, uno dalla Colombia, uno dal Paraguay e uno dall’Italia. I musicisti hanno presentato un progetto lirico che sarà perfezionato nelle due intense settimane di lavoro con docenti di fama internazionale del calibro di Girolamo Deraco, Maria Elena Romanazzi, Alessandro Bianchi, Antonio Agostini, Edoardo Vella, Stefano Teani, Gabriele Micheli, Giuseppe Nicolò, Roberto Giurano. La nuova partitura lirica sarà analizzata dal punto di vista di composizione, regia, canto, orchestra e libretto per poi essere messa in scena in prima mondiale l’anno prossimo sul palco del Teatro di San Girolamo, grazie a una convenzione firmata tra Cluster e Teatro del Giglio. Il corso si avvale della collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Scriptorium Foroiuliense, Fondazione Franco Zeffirelli, EMA Vinci Produzioni discografiche, editoriali e artistiche.