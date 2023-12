Aperti due. Punti Digitale. Facile (Pdf)

Malgrado l’alfabetizzazione informatica faccia progressi, c’è ancora un divide, un gap, non dovuto alla debolezza delle connessioni, ma di conoscenze da parte degli utenti, magari quelli più anziani. Per questo sono stati aperti a Capannori due Punti Digitale Facile (Pdf), che rappresentano un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web. Si tratta di centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione. I due sportelli si trovano uno all’interno dell’Urp, nel palazzo comunale in piazza Moro e l’altro all’Ufficio politiche culturali, nella sede comunale distaccata. Entrambi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17. Nei Pdf sarà possibile attivare la Cie (la Carta di identità elettronica), per l’accesso ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria, per prenotazione di esami e prestazioni (Cup), prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto. "Quello di Capannori è uno dei primi afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – dei 169 che apriremo in Toscana nei prossimi 18 mesi. Soddisfatto anche l’assessore ai servizi al cittadino Serena Frediani: "Intendiamo favorire l’inclusione digitale di tutti i cittadini".

Ma.Ste.