Aperte le iscrizioni alla Marcia delle Ville. Nel 2024 si punta a battere il record

E’ partita la corsa ai record. La Marcia delle Ville apre i battenti in vista della 47.a edizione che si svolgerà il 28 aprile 2024. Da almeno un decennio, la marcia organizzata dall’ASD Marciatori Marliesi non è come le altre. Una classica, tra le più partecipate del panorama nazionale che supera abbondantemente le 10.000 unità ma con un record di oltre 17.000. Dal 20 dicembre sono aperte le pre-iscrizioni con un’offerta promozionale valida fino al 6 gennaio, al costo di €7.50 per un massimo di mille iscritti. Per garantire i migliori servizi di accoglienza e assistenza sono state aperte in largo anticipo le iscrizioni che proseguiranno anche dopo Befana fino all’8 aprile ma ad un costo di 10 euro, che salirà a 15 tra il 9 e 15 aprile quando chiuderanno inesorabilmente.

Dal 7 di gennaio sarà possibile fare l’iscrizione anche ai punti di prevendita con una nuova modalità con un QC da scannerizzare e vi invierà direttamente sulla piattaforma delle iscrizioni. Comunque per qualsiasi informazione è possibile scrivere a [email protected] o via whsapp al 324/8282016 o digitando www marciadelleville.it.