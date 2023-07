Aperte le iscrizioni ai corsi per guide

Diventare un accompagnatore turistico? A Villa Basilica si può. Resta aperta fino alle 12 del 15 luglio la possibilità di presentare la propria candidatura al corso gratuito per ottenere la qualifica di accompagnatore turistico in Italia e all’estero. Il corso avrà una durata di 300 ore ed è riconosciuto dalla Regione Toscana. L’avviso pubblico con tutte le informazioni e i documenti da compilare è scaricabile sul sito https:comune.fabbrichedivergemoli.lu.it. Il corso è promosso dai Comuni di Villa Basilica, Fabbriche di Vergemoli e Camporgiano e finanziato con fondi europei del programma "Next generation EU" per facilitare l’attrattività dei borghi e favorire la loro rigenerazione culturale e sociale. Tutto ciò rappresenta senza dubbio una ottima opportunità a livello occupazionale.