Aperte le iscrizioni a masterclass e audizioni con Angelo Valsiglio

Aperte fino al 20 marzo le iscrizioni alla masterclass e alle audizioni di cantanti per la Toscana di sabato 25 marzo, a partire dalle ore 10, nella Sala Concerti della NovaInCanto di Livorno, in Via Giovanni Verga n. 60 a StagnoCollesalvetti, tenute dal maestro Angelo Valsiglio (foto), produttore di Laura Pausini e Spagna, nonché coautore di brani come “La solitudine”. Nessun limite di età e di genere musicale. Le audizioni saranno finalizzate alla scelta dei finalisti al concorso canorocontest “Giulietta Loves Romeo” di Verona. Info e iscrizioni: 3343308960 oppure 3388626219.