Aperta “Lucca Historiae Fest“ Tre giorni a spasso nel tempo per riscoprire il nostro passato

"Lucca Historiae Fest", atto secondo. Dopo il rinvio di un parte del programma per il maltempo nello scorso mese di maggio, il festival dedicato alla storia cittadina, ha preso finalmente il via ieri pomeriggio con il taglio del nastro al Caffè delle Mura alla presenza del sindaco Mario Pardini e di numerosi altri esponenti della sua giunta.

Il tempo, ancora una volta, non è stato amico della manifestazione, visto che al momento dell’inaugurazione ha iniziato a scendere la pioggia che non ha comunque impedito il via alle mostre previste in cinque casermette. Il festival è strutturato in tre grandi sezioni: l’attrazione principale consiste nell’Orologio del Tempo, la ricostruzione storica multi-epoca che racconterà gli oltre 2000 anni della storia di Lucca attraverso un percorso multimediale sviluppato su nove baluardi.

Vi sarà poi una parte dedicata agli eventi che avrà il suo fulcro in un’intera zona dedicata all’intrattenimento e agli spettacoli sul baluardo San Frediano e sugli spalti adiacenti, dove si svolgeranno esibizioni degli sbandieratori, duelli equestri e maneschi, attività didattiche storiche e ricostruzione di vari accampamenti.

La Casa del Boia sarà la sede di un ciclo di conferenze sulla storia cittadina mentre il Caffè delle Mura rivivrà con una rievocazione della Belle Epoque. Completano il quadro degli eventi le danze storiche, un torneo tra i balestrieri e uno spettacolo dei campanari lucchesi. Ultima sezione quella delle mostre: l’evoluzione degli armamenti nei secoli è raccontata alle casermette San Martino e San Pietro, una parte della Casa del Boia è dedicata alle miniature e un’altra alle principali case editrici di testi storici, alla casermetta San Regolo infine una mostra sui monumenti ai Caduti della Grande Guerra.

Oggi, alle 10, oltre alle mostre apriranno gli accampamenti dell’Orologio del Tempo e la zona spettacoli e intrattenimento di San Frediano. Tutti gli eventi e le varie attività si svolgeranno fino alle 21. Alle 10.30, e poi alle 17, sempre al baluardo San Frediano, spettacoli di danze storiche. Alle 17.30 sfida tra balestrieri sugli spalti del baluardo San Pietro e alle 18 dal campanile di San Frediano lo spettacolo dei campanari lucchesi, mentre al Caffè delle Mura la ricostruzione Belle Epoque. Alle 18.30, ecco la conferenza sulla storia dello Stato lucchese con Marco Brancoli Pantera dell’associazione Offizio sopra le fortificazioni. Alle 20, la giostra rinascimentale con duelli equestri ed esibizioni di falconeria.

Domani, sempre dalle 10 alle 21, sarà possibile visitare tutti gli spazi dell’Orologio del Tempo, delle mostre e quelli dell’intrattenimento e spettacoli. Alle 11 ultima conferenza con la partecipazione dell’associazione Linea Gotica Brancoli, alle 18 il Belle Epoque Cafè e infine nuovamente la giostra rinascimentale alle 19. Il programma completo della manifestazione è consultabile su luccahistoriaefest.it e sui canali sociali di Lucca Historiae. L’accesso è libero e gratuito.

Fabrizio Vincenti