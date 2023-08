Apericena in piazza a Gallicano per premiazione Contest ”Gallicano in Grande” La Consulta Giovanile di Gallicano organizza un'apericena con musica per la premiazione del Contest Fotografico "Gallicano in Grande". La giuria composta da 4 esperti valuterà 80 foto inviate dai partecipanti. Appuntamento sabato 26 agosto alle 18.30 in piazzetta San Giovanni.