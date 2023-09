Anziano muore sotto il trattore

Tragedia ieri a Frassinoro (Modena) dove un anziano è stato ritrovato morto nel bosco, schiacciato sotto un piccolo trattore che, con tutta probabilità, stava manovrando. Quando due escursionisti hanno notato il mezzo ribaltato, purtroppo, per il 78enne non c’era più nulla da fare: la vittima è Gianfranco Palandri, originario di Piandelagotti e residente in provincia di Lucca, a Fabbriche di Vallico.

Una tragedia che ha colpito l’Emilia e la Toscana: Palandri aveva lavorato per un’impresa edile e aveva anche fatto il custode per una cartiera della Garfagnana. Era molto conosciuto sia a Frassinoro, sia in Toscana dove viveva a Fabbriche di Vallico. Lascia la moglie Enrica e due figli, Claudia e Maurizio, oltre agli amati nipoti.