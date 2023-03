Anziano ferito, altri accertamenti

Rimane in carcere in attesa del braccialetto elettronico il medico di 42 anni accusato di tentato omicidio nei confronti di un amico 82enne americano residente in centro storico. Il gip Antonia Aracri ne ha disposto martedì la scarcerazione, dopo una decina di giorni al San Giorgio, accogliendo l’istanza presentata dal suo difensore, l’avvocato Florenzo Storelli, e corredata da indagini difensive che avrebbero, dal canto loro, chiarito alcuni aspetti della vicenda, a tal punto da ottenere l’attenuazione della misura cautelare. Ma il professionista dovrà trascorrere in cella ancora qualche altro giorno, per i tempi evidentemente lunghi delle procedure di reperimento del braccialetto elettronico. Dopodiché potrà tornare a casa, dove sarà appunto agli arresti domiciliari, ancora indagato per tentato omicidio.

Nel frattempo le indagini non si fermano. Nella giornata di ieri sono stati effettuati accertamenti tecnico scientifici da parte della dalla SIS del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze, all’interno dell’abitazione dell’82enne e sull’autovettura del medico, che sono stati sottoposti a sequestro. Si cercano ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Te.Sca