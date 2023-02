Anziano aggredito, un giallo il movente

Un sopralluogo dei carabinieri in via Busdraghi, nella casa dove si è verificato il drammatico episodio

Lucca, 25 febbraio 2023 – Emergono novità nella vicenda dell’aggressione subita nella notte tra sabato e domenica scorsa, nel suo appartamento del centro storico, da un americano di 82 anni finito in ospedale con fratture craniche e nasali, per la quale i carabinieri hanno arrestato un medico 42enne, conoscente della vittima e indicato dalla stessa.

I militari della Compagnia di Lucca sono tornati nell’abitazione del medico sospettato di avere tentato di uccidere l’anziano. Erano alla ricerca di ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti, che si vanno ad aggiungere a quelli sequestrati in una prima perquisizione eseguita domenica, ossia documenti e apparati informatici, che adesso sono al vaglio degli inquirenti. L’anziano, che abita in via Busdraghi, intorno all’1.30 della notte fra sabato e domenica era stato trovato sul pavimento della propria camera da letto da alcuni vicini e da un equipaggio dei carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli intervenuto sul posto.

Dopo essere stato soccorso dal personale sanitario del 118 era stato trasportato all’ospedale di Cisanello, dove gli erano state riscontrate lesioni e fratture multiple compatibili con un’aggressione, con prognosi iniziale di 40 giorni. Secondo gli inquirenti sarebbe stato colpito ripetutamente con pugni al volto e con un oggetto contundente al capo e avrebbe subito un tentativo di soffocamento con una coperta. Alla base del gesto ci potrebbero essere interessi economici. Ulteriori elementi potrebbero emergere dagli accertamenti tecnici, che saranno svolti mercoledì dalla SIS del Comando provinciale Carabinieri di Firenze nell’abitazione dell’82enne e sull’auto del medico, sottoposti a sequestro. Sequestrato nell’appartamento anche un vaso in legno di mogano che si ritiene sia stato usato nell’aggressione.

Intanto l’avvocato Florenzo Storelli sta svolgendo indagini difensive a sostegno della tesi del medico, che si trova ancora in “San Giorgio“, ma nega ogni responsabilità. Il gip Antonia Aracri non aveva convalidato il fermo iniziale, ma ha mantenuto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di reiterazione del reato. Tra i punti da chiarire, la porta dell’appartamento trovata chiusa a chiave dall’interno (mentre copia della chiave era nella disponibilità di una decina di persone) e l’assenza di impronte di scarpe nell’appartamento. E’ poi emerso che proprio pochi giorni fa l’anziano aveva indicato come proprio erede unico una persona di sua fiducia che lo aiutava quotidianamente. Un movente per qualcuno? Il “giallo“ sembra infittirsi ulteriormente.

Paolo Pacini