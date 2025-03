Anziani, proposta Pd:: "Condominio sociale"

Il Pd Capannori presenterà in consiglio comunale una mozione per richiedere la realizzazione di un condominio sociale dedicato alla terza età. "La nostra proposta rappresenta un’opportunità per Capannori di dotarsi di un’infrastruttura innovativa e necessaria, – dichiara la capogruppo del PD, Laura Lionetti –, capace di rispondere in maniera concreta a un bisogno sociale emergente. Sempre più anziani si trovano a vivere in abitazioni non adeguate alle loro esigenze, con il rischio di isolamento sociale. Con questa mozione vogliamo offrire una soluzione sostenibile, che consenta loro di vivere in un ambiente idoneo e sicuro, mantenendo la propria indipendenza."

"In un contesto in cui la popolazione over 65 è in costante crescita, è fondamentale offrire soluzioni abitative adeguate, che evitino l’isolamento sociale e favoriscano la qualità della vita – aggiungono i consiglieri comunali del PD Gigliola Biagini e Michele Del Debbio, primi firmatari della mozione –. Non è un’opera urbanistica, ma un modello abitativo innovativo, pensato per garantire agli anziani un ambiente sicuro, inclusivo e autonomo. Vogliamo realizzare questo intervento coinvolgendo attivamente la comunità e le associazioni del territorio, che da anni operano nel settore. Solo attraverso un percorso partecipato potremo costruire un modello efficace e sostenibile".

La mozione impegnerà l’amministrazione a individuare opportunità urbanistiche e finanziarie per concretizzare il progetto, valutando anche l’accesso a fondi pubblici e privati.