Anziani, progetto "Salute Smart" Stabilite le fasce Isee di contribuzione

Tra pochi giorni, a maggio, si parte con otto soggetti del Centro Diurno Anziani per il progetto "Salute Smart". A Porcari il primo progetto in Toscana che coniuga teleassistenza degli anziani che vivono soli, e sicurezza, contrastando la solitudine per un vivere in autonomia ed autosufficienza.

Ciò con apparecchiature tecnologiche non invasive e rispettose della privacy che potranno monitorare per 24 ore gli over 65 che abitano senza la famiglia, con telecamere e sensori wireless che monitoreranno i soggetti, ma che potranno verificare anche eventuali fughe di gas, incendi, allagamenti, sensori di movimento, apertura porte e finestre e molto altro. In caso di necessità ovviamente scatteranno i soccorsi sul posto.

L’investimento, da parte del Municipio, è di circa 70mila euro. Con la delibera numero 64 dei giorni scorsi sono state decise dalla giunta le cifre di compartecipazione mensile che dovranno pagare i nonni o le loro famiglie, in base all’Isee. Fino ad un Isee di 25mila euro c’è l’esenzione; per Isee tra 25 e 35mila bisognerà pagare il 30% del costo; tra 35 e 45mila il 60%, oltre 45mila il 100%. Il progetto avrà una durata di tre anni, con specifica convenzione con la Croce Verde che avrà il compito fondamentale di osservare le immagini che arriveranno per 24 ore, con turni degli operatori volontari opportunamente istruiti.

Perché è chiaro che se vi sono criticità segnalate dalla tecnologia, ma nessuno le controlla, il servizio servirebbe a poco. La domotica assistenziale, con la teleassistenza fanno parte del futuro.

