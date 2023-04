Anziana truffata per duemila euro da falso avvocato

Ieri pomeriggio un’anziana residente a Sant’Anna è stata vittima della classica truffa del finto avvocato. E’ stata chiamata da un uomo spacciatosi per appartenente alle forze dell’ordine, il quale le ha detto che suo figlio, a seguito di un incidente, era in stato di fermo: per liberarlo occorreva pagare subito. La donna pochi minuti dopo ha consegnato 2000 euro a un complice che si è presentato a casa mentre lei era ancora al telefono con il truffatore. Sempre ieri pomeriggio da S.Anna sono arrivate altre tre segnalazioni al “112“ per tentativi andati a vuoto grazie all’accortezza delle potenziali vittime. Indagini della Polizia di Stato.