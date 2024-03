Anziana sventa la truffa. Capisce in tempo il raggiro e mette in fuga il malvivente

L’ennesima truffa ai danni di un’anziana con il raggiro dell’incidente provocato da un parente e della somma di denaro e gioielli da versare ad una persona che sarebbe arrivata a momenti alla porta. Stavolta, però, non è andata come i truffatori speravano, grazie proprio alla potenziale vittima. I fatti si sono svolti martedì pomeriggio a Castelnuovo Garfagnana, quando una 91enne è stata chiamata al telefono ed è partita la solita messa in scena. Il finto carabiniere le ha parlato di un sinistro causato dal figlio, che sarebbero serviti almeno 1000euro in contati e 2500 euro di gioielli per pagare la cauzione, e che a breve un avvocato, altrettanto falso, sarebbe arrivato a suonare alla sua porta per ritirare il tutto. I malviventi, però, non avevano tenuto conto di due cose.

La prima è che la donna, grazie ad una serie di incontri tra Carabinieri e cittadini, si è subito allertata, capendo il rischia di finire in una trappola, allertando subito il 112. La seconda è stata porpio la lucidità della 91enne, che si è rivolta ai vicini di casa chiedendo aiuto.

Così facendo, non appena il falso avvocato si è presentato alla casa della signora, invece di trovarla da sola, si è trovato davanti i vicini. Per il truffatore non c’è stato altro da fare che darsi alla fuga, cercando di scappare in auto il più lontano possibile. L’immediata caccia all’uomo con la cinturazione dell’area garfagnina da parte di 8 pattuglie messe in campo dai Carabinieri della compagnia di Castelnuovo, con posti di blocco su tutte le viabilità di fuga, permetteva dopo pochi minuti la cattura del malvivente a Gallicano mentre fuggiva in direzione di Lucca. L’uomo, un 51 enne di Poggioreale, provincia di Napoli, pendolare del crimine, è stato così dichiarato in arresto e messo a disposizione della magistratura lucchese. Non è però arrivata la convalida dell’arresto, visto che non è previsto per il reato di tentata truffa, e l’uomo è stato subito liberato.

ia.na.