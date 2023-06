Anziana muore dopo intervento Il figlio denuncia la clinica e la Procura apre un’indagine

È morta nel letto della clinica privata “Barbantini“ di Lucca a 84 anni. A trovarla è stato il figlio che ora, però, vuole vederci chiaro. È stato lui a chiamare la polizia subito dopo il decesso e a sollevare qualche dubbio sui motivi dello stesso. Dubbi, appunto, che hanno fatto sì che la Procura di Lucca aprisse un’indagine. Da una prima ricostruzione pare che la donna, Antonia Del Veneziano, del 1939 di Carrara, fosse ricoverata lì per essere sottoposta a un intervento chirurgico di protesi al ginocchio. Un’operazione di routine, non particolarmente complicata.

Dopo l’operazione l’anziana donna sarebbe tornata nella sua camera dove avrebbe dovuto trascorrere il tempo necessario che la degenza post operatoria richiede. Ma quando sabato scorso, nel primo pomeriggio, il figlio è entrato in camera per farle visita, come aveva fatto anche altre volte, la madre era nel letto ma non dava più segni di vita. A quel punto ha dato l’allarme agli operatori sanitari, ma ormai per la 84enne non c’era più niente da fare. Una doccia fredda per i familiari che pensavano di poterla riportare a casa a breve. Una morte non solo inaspettata per il figlio, ma anche evidentemente sospetta. L’uomo, ai poliziotti intervenuti dopo la sua chiamata, avrebbe infatti sollevato grandi dubbi sulla gestione del post operazione e avrebbe sporto denuncia per vederci più chiaro su eventuali responsabilità. Da lì si è messa in moto la macchina giudiziaria. Il sostituto procuratore di turno, Antonio Mariotti, ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia. Gli accertamenti, che verranno effettuati in questi giorni, chiariranno le cause del decesso e a quel punto daranno una prima risposta alle domande del figlio.

Tere. Sca.