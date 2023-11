Morta l’anziana maltrattata. La badante è ai domiciliari

Lucca, 17 novembre 2023 – Non ce l’ha fatta Emiliana Martinelli, la donna di 87 anni che per mesi era stata maltrattata in casa ad Altopascio dalla badante marocchina di 46 anni, finita poi agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Cecina. Erano stati i carabinieri di Altopascio e i colleghi della Compagnia di Lucca (comandati dal tenente colonnello Andrea Cassarà) ad effettuare a fine ottobre un blitz per interrompere quella pericolosa situazione. L’anziana, in stato di deperimento, era stata portata subito in ospedale. Dimessa qualche giorno più tardi, era stata inserita in una Casa di Riposo di Sabaudia, in Provincia di Latina, dove lavora uno dei figli. Ma adesso la povera donna è venuta purtroppo a mancare.

Una brutta storia. Fu una sua amica ad accorgersi che la signora Emiliana era deperita e presentava alcuni strani lividi, conseguenza evidente di percosse. L’amica non enne quei dubbi per sé e andò subito a raccontare tutto in caserma ad Altopascio. Dopo la sua denuncia ai carabinieri, su autorizzazione della Procura vennero piazzate le telecamere nella casa. Le immagini fecero emergere in maniera inequivocabile i soprusi, le angherie fisiche e psicologiche patite dall’anziana. Il 30 ottobre scorso, durante l’ennesimo episodio di sopraffazione, i militari fecero irruzione nell’abitazione e arrestarono la quarantaseienne che avrebbe dovuto accudire la pensionata altopascese.

Adesso l’attività investigativa proseguirà con ulteriori approfondimenti sulle cause della morte, sopravvenuta dopo quindici giorni. E’ anche possibile che venga disposta l’autopsia per capire l’esatta causa del decesso e l’eventuale correlazione con i maltrattamenti. Potrebbe quindi aggravarsi ulteriormente la posizione della badante.

Di certo ci sono quei segni, alcuni ematomi notati dall’amica sul corpo di Emiliana, assai dimagrita. Un quadro terribile, con la pensionata allettata che non era messa nelle condizioni nemmeno di consumare regolarmente i pasti (motivo dell’evidente dimagrimento) e che quotidianamente veniva presa a sberle, schiaffi, spesso strattonata, addirittura quasi soffocata visto che le venivano messe le coperte sulla testa per non farla parlare o gridare. Quello che si vede nei video choc registrati dai carabinieri dovrà ora essere valutato in riferimento a un’anziana che ha purtroppo perso la vita.