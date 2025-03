Antraccoli: 24 posti letto in corte

Un accordo fra Misericordia e amministrazione comunale per ospitare fino a 24 persone in emergenza abitativa o senza fissa dimora nella struttura di Antraccoli finita nei mesi scorsi al centro di un’aspra polemica. All’epoca si era parlato di ospitare una quarantina di migranti. Ma la soluzione non piace a Massimiliano Baldini, Consigliere Regionale della Lega.

“Non mi risulta - lo verificherò con i residenti e con l’Amministrazione Comunale - che i patti fossero questi quando fu scongiurato l’arrivo dei migranti ad Antraccoli. Del resto i limiti delle caratteristiche dell’immobile e della corte mi pare che sarebbero confermati di fronte a ben 24 persone, a prescindere che siano migranti o meno. Mi chiedo - e lo chiedero’ anche all’Assessore Giovanni Minniti che ha competenza per delega - ma l’obiettivo è tutelare la sicurezza del luogo e della convivenza con la comunità lucchese o i progetti della Misericordia?”.

“Sono già in contatto con i rappresentanti della comunità di Antraccoli – sottolinea Baldini – che non mi sembrano per niente contenti, del resto comprensibilmente perché l’arrivo di ventiquattro persone sarebbe inaccettabile come fu chiaro sin dai tempi del progetto Cas - insiste l’esponente del partito di Matteo Salvini. Se qualcuno ha pensato di far rientrare dalla finestra ciò che avevamo fatto uscire dalla porta, mi troverà nuovamente di traverso ed accanto ai residenti di Antraccoli“.