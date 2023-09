Antiriciclaggio, insieme per la legalità. Evento formativo per i presidi di vigilanza

Dopo la stipula, nei mesi scorsi, di Protocolli d’intesa con la Provincia e il Comune di Lucca, il Comune di Capannori e l’Unione Comuni della Garfagnana, finalizzati a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate nel territorio lucchese dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, domani dalle 9.30 alle 12, a Palazzo Ducale, si terrà un evento formativo a favore del personale della Pubblica Amministrazione in materia di antiriciclaggio. Numerose le adesioni: la Provincia, gran parte dei comuni del territorio lucchese, l’Asl e la Camera di Commercio, ossia tutti coloro che sono tenuti, per legge, ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio. Parteciperà anche personale della Prefettura. Interverranno, come relatori, specialisti delle Fiamme Gialle, un professionista membro della Commissione provinciale Antiriciclaggio Odcec di Pisa e della Commissione Nazionale Anticorruzione Cndcec, nonché un dirigente pubblico. Previsti anche i saluti introduttivi del Procuratore Capo della Repubblica e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Marco Querqui (nella foto).